Администрация Екатеринбурга рассказала, на каких улицах не стоит ставить машины из-за уборки снега

Мэрия Екатеринбурга предупредила жителей города, на каких улицах не стоит ставить автомобили из-за вывоза снега. Как сообщила пресс-служба администрации, в ночь на 2 февраля коммунальные службы начнут вывозить снег на ул. Технической (от ул. Ангарской до Расточной). Днем 2 февраля снег вывезут с ул. Стахановской (от ул. Кировоградской до Калинина). В ночь на 3 февраля – с ул. Героев России.

В мэрии заявили, что припаркованные автомобили, мешающие уборке снега, будут эвакуированы. ГИБДД предварительно установит дорожные знаки «Стоянка запрещена» с указанием времени их действия.

Михаил Мананников