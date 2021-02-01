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Администрация Екатеринбурга рассказала, на каких улицах не стоит ставить машины из-за уборки снега

Мэрия Екатеринбурга предупредила жителей города, на каких улицах не стоит ставить автомобили из-за вывоза снега. Как сообщила пресс-служба администрации, в ночь на 2 февраля коммунальные службы начнут вывозить снег на ул. Технической (от ул. Ангарской до Расточной). Днем 2 февраля снег вывезут с ул. Стахановской (от ул. Кировоградской до Калинина). В ночь на 3 февраля – с ул. Героев России.

В мэрии заявили, что припаркованные автомобили, мешающие уборке снега, будут эвакуированы. ГИБДД предварительно установит дорожные знаки «Стоянка запрещена» с указанием времени их действия.

Михаил Мананников


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