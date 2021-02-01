Координатора штаба Навального в Уфе Лилию Чанышеву арестовали на 10 суток

Координатора штаба Навального в Уфе Лилию Чанышеву признали виновной по ч.2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления). Решение вынес Кировский районный суд Уфы. Ее признали организатором несанкционированной акции, прошедшей в Уфе 31 января. В суде Лилия Чанышева заявила, что не считает себя виновной, так как имеет право «собираться мирно и без оружия и высказывать свое мнение». Ее адвокат Алексей Захаров ходатайствовал о прекращении административного производства «в связи с отсутствием состава преступления» и из-за того, что, по его мнению, полиция «сфабриковала» протокол задержания, дополнив его уже после того, как он был подписан. Суд признал доводы адвоката «необоснованными».

Дарья Кучеренко