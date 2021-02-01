Лаборатория внешнего радиационного контроля Нововоронежской АЭС отпраздновала новоселье

Лаборатория внешнего радиационного контроля (ЛВРК) Нововоронежской АЭС переехала в новое здание.



Фото: пресс-служба НВ АЭС

ЛВРК – подразделение отдела радиационной безопасности, цель которого – радиационный контроль на Нововоронежской АЭС и в районе её расположения для своевременного выявления отклонений от норм и правил радиационной безопасности. Такие лаборатории есть на каждой атомной станции: АЭС должна сама контролировать то, как её работа влияет на окружающую среду и население. ЛВРК анализирует воздух, осадки, питьевую воду, сельскохозяйственную продукцию, водоёмы, рыбу и речную растительность, почву, – то есть всё, на что потенциально может повлиять атомная станция.

Потребность в переезде возникла в связи с вводом в эксплуатацию инновационных энергоблоков № 6 и № 7 с реакторами ВВЭР-1200 в 2016 и 2019 году соответственно. Старое здание лаборатории было построено в 1960-е годы, когда пускались самые первые в стране промышленные энергоблоки: № 1 с реактором ВВЭР-210 в 1964 году и № 2 с реактором ВВЭР-365 в 1969 году. Прошло более 55 лет, и было принято решение возвести новое здание, соответствующее современным стандартам, в котором может разместиться всё габаритное оборудование.

Фото: пресс-служба НВ АЭС

В новом здании три этажа. На первом в четырёх больших помещениях проводится подготовка проб методами физического и химического концентрирования. Используются вытяжные и сушильные шкафы, муфельные печи. Здесь же оборудован гараж для доставки проб и отдельное помещение для их передачи. На втором этаже проводится измерение проб методами радиометрии и спектрометрии: радиометрия позволяет определить суммарную активность пробы, а спектрометрия показывает активность отдельных радионуклидов. Кладовая для хранения ёмкостей с жидким азотом, который используется для работы спектрометров, тоже находится на втором этаже. Третий этаж занимают офисные помещения ЛВРК и рабочие места сотрудников участка АСКРО, который обслуживает автоматизированные посты радиационного контроля на местности.

«Персоналу ЛВРК нравится новое место работы. Теперь у нас есть просторные кабинеты и лаборатории, оснащённые современным оборудованием, удобные душевые, необходимые сотрудникам, работающим с источниками. Старое здание было рассчитано на другой объём работ и численность персонала, но в связи с изменениями требований к видам контроля и его периодичности, произошедшими с 60-х годов, пусками новых энергоблоков Нововоронежской АЭС объём контроля значительно увеличился», – отметила начальник ЛВРК Ольга Росновская.

Оборудование, оставшееся в старом здании ЛВРК, будет демонтировано и списано. А помещения займёт организация, обслуживающая Нововоронежскую АЭС.