Суд закрыл один из эпизодов дела против экс-мэра Канска Надежды Качан

Сегодня горсуд Канска (Красноярский край) прекратил производство по одному из эпизодов уголовного дела бывшего мэра Надежды Качан. Основанием для этого, как сообщили в суде, стало истечение сроков давности привлечения к уголовной ответственности. 15 февраля суд приступит к рассмотрению второго эпизода обвинения.

Следственным комитетом РФ Надежде Качан предъявлено обвинение по двум эпизодам ст. 293 УК РФ (халатность). По версии следствия, в 2017 году чиновница не принимала мер к ликвидации многочисленных свалок с отходами лесопилок, а когда вспыхнувший на них пожар перекинулся на частный жилой сектор, несвоевременно ввела в городе режим ЧС. Огонь уничтожил более полусотни домов, два человека погибли.

После пожара в Канске прошли митинги с требованием отставки Надежды Качан, которая возглавляла город пять лет. В ноябре 2018 года чиновница подала в отставку по собственному желанию.

Подробнее о деле Надежды Качан — в материале «Ъ-Сибирь» «Экс-мэра подвели опилки».

Илья Николаев