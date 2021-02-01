Новая версия Kia Picanto поступит в продажу в марте 2021 года

Корпорация Kia Motors Russia & CIS регулярно радует поклонников корейских автомобилей интересными перспективными новинками. В 2020 году первые места в рейтинге покупательских симпатий занял обновлённый седан бизнес класса К5, получивший престижную международную премию за лучший дизайн. Такой же награды удостоился элегантный кроссовер Sorento, приятно удививший экспертов футуристическим внешним видом. Начало 2021 года ознаменовалось ещё одним эффектным анонсом, способным существенно повысить спрос на автомобили этого бренда.



Речь идёт о поступлении на российский рынок модифицированного компактного хэтчбека Kia Picanto, продажи которого стартуют в марте месяце. Разработчики этой версии основной акцент сделали на привлекательных дизайнерских «фишках» и повышении пользовательского комфорта. Автомобиль будет доступен в пяти комплектациях с премиальным оснащением в спортивном пакете GT Line. Так что в этом случае удачная новинка рассчитана на различные эстетические предпочтения и финансовые возможности покупателей.

В лучших традициях всех моделей Kia мастерски обновлённый Picanto предлагает водителю и пассажирам высшие стандарты безопасности, подтверждённые тестовыми испытаниями и авторитетными сертификатами. Создатели симпатичного маневренного автомобиля рассчитывают на охват всех сегментов спроса. В прошлом году продажи этой марки уже составили 96% от всего объёма реализации в сегменте «А». Новые впечатляющие достоинства городского хэтчбека должны максимально поднять этот показатель, оставив далеко позади всех конкурентов.

Стоит отметить, что пять лет подряд именно Picanto был обладателем статуса «Автомобиль года в России» в номинации «Городской автомобиль». Основные преимущества этой модели заключаются в ярком бескомпромиссном дизайне, широком наборе салонных опций, высокой маневренности и весьма приличных скоростных характеристиках. Если к этому добавить удивительную экономичность и климатическую неприхотливость, то любовь многих российских автолюбителей к этому стильному «малышу» становится вполне понятной.

Сегодня умеренные в потреблении автомобили класса «А» уже стали безусловными лидерами европейских дорог. Экономия на топливе в этом случае удачно сочетается с отсутствием ущерба для окружающей среды и дорожного покрытия. Так что новорожденный Picanto наверняка станет самой популярной моделью в своей категории, обладание которой доставит немало приятных минут довольному владельцу.