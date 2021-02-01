01 февраля, понедельник
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Саратов. Средняя Волга

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Губернатор потребовал «оперативно» решить проблему с бродячими собаками в Саратове

Администрации Саратова указали на неэффективную работу по урегулированию ситуации с бродячими собаками в городе. Об это на оперативном совещании заявил губернатор Валерий Радаев.

Он отметил, что жалобы жителей на бездомных животных продолжают поступать. Одна из последних – от жителей 7-й Дачной в Ленинском районе. Глава региона призвал «оперативно разобраться» в ситуации, с учетом того, что в городе восстановили действующие приюты и строят новые.

Властям также указали на неудовлетворительную уборку снега и наледи на улицах, из-за чего участились случаи травматизма пешеходов и ДТП..

Марина Ковалева


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