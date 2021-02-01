Делобанк предложил терминал нового поколения

Делобанк (банковская группа СКБ-банк) предложил предпринимателям, которым принимают платежи по картам за свои товары или услуги, терминал нового поколения Verifone V200t.



Этот терминал работает от сим-карты и, в отличие от других моделей, поддерживает 3G-сети. Благодаря этому решена проблема долгих транзакций из-за качества связи. Сим-карта входит в комплект и полностью обслуживается банком.

Помимо современного дизайна терминал оснащен большей памятью, а также имеет самые последние отраслевые сертификаты безопасности. Verifone V200t также позволяет оперативно получать выписки по операциям, задав нужный временной промежуток, и статус операции.

«Не секрет, что принимать оплату по картам в помещениях на цокольных этажах или с толстыми стенами не всегда было возможно из-за связи 2G. Сотовые операторы улучшили качество связи за счет 3G, и нам удалось предложить клиентам Делобанка эту новинку в нашем терминале, чтобы ведение дела было комфортно в любой локации», - отметила Ирина Кузьмина, директор Делобанка.