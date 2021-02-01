«Тема коллекции — желание прикоснуться»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о новой мужской линии одежды, выпущенной модным домом.

В конце января в Милане прошел показ мужской коллекции Prada сезона осень-зима 2021 — первой мужской коллекции, созданной совместно Миуччей Прадой и Рафом Симонсом. Но примечательна она не только этим.

Тема коллекции — такое близкое нам сейчас всем желание прикоснуться, желание близкого контакта. Отыграна она прежде всего в тканях: кожа, жаккард, переработанный re-nylon. К ним так и хочется прикоснуться, хоть это и невозможно — показ, как сейчас принято, прошел в формате онлайн. Эта тактильность продолжена и в сценографии реально-виртуального пространства, созданного самим Ремом Колхасом и дизайн-бюро AMO, в котором он является одним из партнеров. На digital-фоне появляется то искусственный мех, то мрамор, то каучук — все это под трек, написанный Plastikman. Показ очень красивый, его стоит посмотреть даже ради самого шоу.

Несколько лет назад я была на фестивале Burning Man. Костюмы для нашего арт-лагеря делал Андрей Бартенев. Когда я выбрала невероятный голубой комбинезон пришельца, он сказал: «Да, конечно, но я представлял в этом кого-то высокого и худого». Я пыталась парировать, что я вроде тоже совсем не коротышка и, прямо скажем, скромных форм. «Очень худое и очень высокое»,— ответил Андрей. Показ Prada напомнил мне эту историю. Лучше всего эти вещи смотрятся на очень высоких и очень худых. «Идеальных вешалках», как говорил Карл Лагерфельд. Но надеть все на себя, особенно кардиганы, лично мне хочется очень.