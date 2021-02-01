Зарубежные СМИ: Как мир реагирует на протесты в России?

Международные лидеры осудили массовые задержания и применение насилия в отношении российских протестующих. С критикой действий властей выступил госсекретарь США Энтони Блинкен. Сожаление по поводу массовых арестов и непропорционального применения силы против демонстрантов и журналистов высказал глава Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель. Его поддержал министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. Зарубежные СМИ отреагировали на российские несогласованные акции в поддержку Алексея Навального заголовками о тысячах задержанных и беспокойстве в Кремле. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Протестовать в России очень опасно, пишет колумнист BBC. Даже если вам удастся избежать ударов полицейских дубинок, за участие в митингах вас могут уволить, выписать крупный штраф или завести на вас уголовное дело. Так что тот факт, что люди во второй раз вышли на улицы по всей стране, очень важен. И н удивительно, что протестующих было меньше, чем на прошлой неделе. Заблокировав весь центр Москвы, власти пытались предотвратить скопление людей в одном месте и тем самым уменьшить масштабы акции. Вместо этого протестующие прошли по главным улицам города под гул проезжающих машин. Большинство участников акции, с которыми пообщался автор BBC, рассказали, что не являются поклонниками или последователями Алексея Навального. Однако они шокированы тем, как с ним обращались в полиции. Они описали оппозиционера как символ сопротивления и говорили о своей жажде перемен. Все это не означает, что Владимир Путин вот-вот уйдет в отставку, отмечает издание, у него все еще есть значительная поддержка. Но после двух десятилетий его президентства блеск его власти начал угасать.

Акции протеста, которые сейчас происходят в России, одни из крупнейших с 2012 года, отмечает The Guardian. В прошлые выходные несанкционированные митинги переросли в игру в «кошки-мышки», когда вооруженные дубинками и электрошокерами полицейские преследовали протестующих по всей столице. Многочасовая погоня сопровождалась жесткими задержаниями. В центре города серьезно пострадал мужчина, который в разгар протестов совершил самоподжог. В Санкт-Петербурге, втором по величине городе России, полиция действовала так же, как в Москве — там перекрыли Невский проспект, чтобы не допустить скопления протестующих. Однако, несмотря на это, в переулках собрались тысячи людей. Бойцы ОМОНа выставили перед демонстрантами металлические щиты, пытаясь отпугнуть толпу. Люди ответили аплодисментами, пишет The Guardian.

Многие международные лидеры осудили действия российских властей. Например, министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб раскритиковал задержание протестующих россиян просто за то, что они выражали свое мнение. Подавление протестов и задержания журналистов вновь осудили и в администрации Джо Байдена. Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Россию освободить задержанных, в том числе Алексея Навального. Российский МИД, в свою очередь, обвинил США в грубом вмешательстве во внутренние дела страны, отмечает CNN. В ведомстве заявили, что Энтони Блинкен в своем заявлении поддерживает нарушение закона.