В Казани стоимость вторичного жилья в январе выросла на 14%

Средняя стоимость 1 кв. м жилья на вторичном рынке в Казани по итогам января 2021 года составила 93,7 тыс. руб., что на 14,4% больше, чем год назад. Средний срок экспозиции составляет 77 дней. Исследование провели специалисты ЦИАН.

Казань заняла первое место среди городов ПФО. В России в среднем стоимость 1 кв. м на вторичном рынке составила по итогам января 70 тыс. руб., что на 14% больше, чем годом ранее. Средний срок экспозиции – 87 дней.

Самые дорогие квартиры продаются в Москве. Там стоимость 1 кв. м составила 254,8 тыс. руб., что на 18,5% больше, чем годом ранее.

"Ъ-Казань"