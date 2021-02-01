ФСИН опровергла сообщения о давлении на фигурантов дела «Церкви последнего завета»

Новосибирское управления ФСИН отрицает появившуюся в СМИ и соцсетях информацию о том, что на фигурантов дела «Церкви последнего завета», содержащихся в СИЗО-1, оказывалось давление со стороны сокамерников и сотрудников учреждения. «По данным фактам в ГУФСИН России по Новосибирской области была проведена проверка. Информация не нашла своего подтверждения. Кроме того, сообщаем, что в адрес администрации СИЗО заявлений, связанных с угрозой жизни или здоровью, от Торопа С.А., Ведерникова В.О. и Редькина В.В не поступало»,— заявила пресс-секретарь управления Юлия Перемитина.

Защитник Иван Хорошев опубликовал на своей странице в Facebook копию письма Владимира Ведерникова. В нем он сообщает, что на него оказывается психическое и физическое давление со стороны сокамерников, сотрудников СИЗО и силовых ведомств. «От него требовали признаться и начать сотрудничество со следствием. Затем, сотрудники СИЗО-1 Новосибирска организовали встречу Владимира Ведерникова с Вадимом Редькиным и Сергеем Торопом (Виссарионом), где Владимир рассказал о пытках. Под давлением этой информации от Торопа и Редькина требуют так же начать сотрудничество со следствием»,— указывает адвокат, отмечая, что обратился с заявлением к уполномоченному по правам человека в РФ и прокурору Новосибирской области.

Сергея Торопа, Вадима Редькина и Владимира Ведерникова арестовали в конце сентября 2020 года в Курагинском районе Красноярского края, где расположена община Виссариона. Их конвоировали в Новосибирск.

В управлении Следственного комитета РФ по Сибирскому федеральному округу им предъявили обвинение в создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами (ст. 239 УК РФ), и причинении тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ).

Потерпевшими по делу проходят три десятка бывших адептов религиозной организаций, у двух из них врачи выявили психические расстройства, развившиеся якобы из-за длительного пребывания в общине.

Илья Николаев