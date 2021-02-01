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На пост главы Соликамска претендуют 11 человек

Завершился прием документов на конкурс по отбору главы Соликамского городского округа. Кроме действующего руководителя Соликамска Алексея Федотова, на главы муниципалитета претендуют еще десять человек. Это начальник сильвинитовой обогатительной фабрики СКРУ-1 ПАО «Уралкалий» Евгений Самоуков, президент ООО «Стройменеджмент Холдинг» Сергей Девятков, специалист по закупкам ГБПОУ «Соликамский автодорожно-промышленный колледж» Илья Мальцев, директор МКУП «Городское хозяйство» Евгений Краузе, начальник финансового управления администрации Соликамского округа Игорь Савинов, замглавы муниципальной администрации Вадим Черенков, вице-спикер муниципальной думы Евгений Гааг, депутат думы Александровского округа Дмитрий Мельчаков, тренер-преподаватель «Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по дзюдо и самбо» Владислав Сидоров, старший менеджер баскетбольного клуба «Калий-Баскет» Алексей Пегушин.

Конкурс запланирован на 16 февраля. Кандидаты представят свои программы развития муниципалитета. Их оценит комиссия из представителей Соликамска и губернатора Пермского края. По итогам отбора муниципальной думе будут представлены не менее двух кандидатов. Главой станет тот, кого поддержит большинство депутатов.

Алексей Федотов возглавляет Соликамск с 2016 года. После объединения города с поселениями Соликамского района господин Федотов сохранил руководящий пост, так как численность избирателей муниципалитета после объединения увеличилась менее чем на 25% и конкурс по отбору главы не проводился.

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