Компанию из Владимира оштрафовали в Удмуртии за коммерческий подкуп

Мировой судья судебного участка №3 Устиновского района Ижевска оштрафовал ООО «Гидравлика-Сервис» из Владимира за коммерческий подкуп от имени юрлица на 500 тыс. руб. (ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ). Также будут конфискованы деньги, незаконно переданные в качестве подкупа, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что должностное лицо компании 5 лет незаконно передавало деньги сотруднику другой организации за способствование заключению договора поставки и оплаты товара. Общая сумма подкупа составила 138 тыс. руб.