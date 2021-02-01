Недостроенную поликлинику в Липецке продадут с торгов

Арбитражный суд Липецкой области удовлетворил требования регионального управления имущественных и земельных отношений, постановив изъять у ООО «Инвест-Л» объект незавершенного строительства — поликлинику путем продажи с публичных торгов с установлением начальной продажной цены 336,6 млн. руб., следует из сообщения пресс-службы суда. Иск подан в сентябре 2020 года.

Срок действия договора аренды земельного участка между управлением имущественных и земельных отношений и ООО «Инвест-Л» установлен до 15 июля 2020 года, пояснили в суде. Арендатор обязан был закончить все работы и ввести в эксплуатацию поликлинику на 500 посещений в смену с дневным стационаром областного онкологического центра на улице Неделина, 15Г. Однако степень готовности объекта составляет 58%.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Инвест-Л» зарегистрировано в Липецке в 2010 году. Уставный капитал — 75 млн руб. Занимается строительством жилых и нежилых зданий. 99,9% принадлежит ООО «Т-групп» Мнацакана Гаспаряна, 0,1% — ООО «Ташир-Инвест». Финпоказатели не раскрываются.

Ирина Лобанова