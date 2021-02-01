В Волгоградской области осудили экс-главу Волжского за смертельное ДТП

Быковский районный суд Волгоградской области огласил приговор по уголовному делу в отношении бывшей главы Волжского Марины Афанасьевой, которая обвинялась в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц (ч.5 ст.264 УК РФ). Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Судом установлено, что 23 октября 2019 года на 145 км дороги «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград» Марина Афанасьева, управляя автомобилем, нарушила ПДД и допустила выезд машины на полосу встречного движения. Заехав на обочину, женщина не справилась с управлением автомобиля, которое впоследствии опрокинулось в кювет. В результате два пассажира, находящиеся в машине, скончались на месте ДТП.

Быковский районный суд области признал Марину Афанасьеву виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на два года, с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права управления транспортным средством сроком на два года.

«В пользу потерпевшего взыскана компенсация морального вреда в размере 800 тыс. руб.», — уточнили в ведомстве.

Мария Шахрай