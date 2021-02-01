Власти Москвы сообщили о госпитализации 14 человек после акции 31 января

После протестной акции 31 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального в больницы попали 14 человек, сообщил в департамент здравоохранения Москвы. Позднее их всех отпустили домой.

«31 января в ходе несанкционированных митингов 14 человек были доставлены в приемные отделения московских больниц. Всем пациентам были проведены необходимые обследования и оказана медицинская помощь. В настоящее время в больницах нет ни одного из этих пациентов, все они были отпущены домой, дальнейшее нахождение в стационаре им не потребовалось»,— говорится в сообщении.

Напомним, 17 января Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии. Суд отправил его под стражу до 15 февраля за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше». После этого во многих городах России прошло уже две протестные акции — 23 и 31 января. По оценке «ОВД-Инфо», 31 января было задержано более 5 тыс. человек.

Подробнее о протестах — в материале “Ъ” «Telegram, мосты, вокзалы».