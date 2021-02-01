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Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Желтый уровень опасности объявлен в Самарской области из-за метели и сильного ветра

Сильные осадки, местами метель ожидаются в Самарской области во вторник. В этот день в регионе усилится южный ветер, ожидаются порывы до 17-22 м/с. Также на дорогах Самарской области во вторник образуются снежные заносы. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС со ссылкой на Приволжское УГМС.

В связи с ухудшением погоды в Самарской области объявлен желтый уровень опасности. Специалисты рекомендуют при усилении ветра ограничить выход из зданий и не оставлять детей без присмотра. Если сильный ветер застал на улице, жителям региона рекомендуют укрыться в подземных переходах или подъездах домов.

Георгий Портнов


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