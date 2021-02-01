Петербургский метрополитен проверил витражи 51 станции и не нашел опасности для пассажиров

Пресс-служба петербургского метрополитена заявила, что после инцидента с обрушением наружных витражей на станции «Чернышевская» проверила еще 51 вестибюль, в которых установлены витражи аналогичной конструкции. По результатам проверки опасности для пассажиров не выявлено.

Напомним, утром 31 января наружные витражи «Чернышевской» обрушились на тротуар из-за увеличившегося давления воздуха. Станцию закрыли на вход и выход по техническим причинам, из-за чего «воздуху просто некуда было выходить». В результате инцидента никто не пострадал. Метрополитен уже объявил, что планирует полностью восстановить витражи за месяц.