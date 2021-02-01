Путин: мягкая денежно-кредитная политика должна привести банковский сектор к низким ставкам

Мягкая денежно-кредитная политика Банка России должна привести банковский сектор к относительно низким процентным ставкам, считает президент России Владимир Путин. Глава государства считает правильной тенденцией, «когда заемные средства на расширение и развитие производства, на создание новых рабочих мест, становятся более доступными».

«Общее смягчение денежно-кредитной политики оно, безусловно, должно способствовать уверенному прохождению кризиса, но и должно привести российский банковский сектор, уже собственно это произошло, в качественно иное состояние - в ситуацию относительно низких процентных ставок»,— сказал господин Путин на совещании о ситуации в банковской сфере (цитата по «Прайму»).

В декабре совет директоров Банка России сохранил ставку до следующего заседания на уровне 4,25%. Регулятор тогда не был уверен, сохранится ли в 2021 году «окно» для снижения ключевой ставки.

Подробности — в материале “Ъ” «В новый год без ипподрома».