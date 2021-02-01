За год в Орловской области по нацпроекту отремонтируют более 100 км автодорог

В Орловской области по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2021 году планируется отремонтировать 105 км автодорог, сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на и. о. руководителя департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Алексея Субботина. Кроме того, городу Орлу на ремонт Болховского шоссе и переулка Маслозаводской будут доведены дополнительные средства.

Собственные доходы регионального дорожного фонда сохранены на уровне 2020 года — 4,32 млрд руб. Общий объем с учетом средств федерального бюджета составляет 5,68 млрд руб.

Планируется завершить реконструкцию автомобильной дороги Орел — Ефремов (200 млн руб.) протяженностью 20 км до границы с Тульской областью. Еще 200 млн руб. выделено на реконструкцию Красного моста в Орле. На строительство и реконструкцию сельских дорог выделено 620 млн руб. — в три раза больше уровня 2020 года.

Ирина Лобанова