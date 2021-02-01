Заболеваемость пневмонией в 2020 году выросла Пермском крае в два раза

Уровень заболеваемости в Пермском крае вырос в 2020 году по сравнению с предыдущим годом на 4%. Заболеваемость пневмонией увеличилась в 2,2 раза. Это следует из данных Пермьстата.

Всего в прошлом году в регионе было зарегистрировано 952 866 случаев заболевания различными болезнями, в 2019 году этот показатель составил 916 170 случаев. Почти на 60% уменьшилось количество заболеваний кишечными инфекциями, на 30% — гепатитами. Также отмечался спад заболеваемости по ряду социально значимых болезней (сифилисом — на 48%, туберкулезом — на 23,6%). Число диагностированных заболеваний, связанных с ВИЧ-инфекцией (болезнью, вызванной вирусом иммунодефицита человека, и бессимптомным инфекционным статусом, вызванным этим вирусом), уменьшилось на 19,8%.

При этом на 4,9% выросла заболеваемость воздушно-капельными инфекциями, в том числе гриппом — на 2,7%.