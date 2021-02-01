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Четырех екатеринбуржцев будут судить за похищение человека

Прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу четверых местных жителей от 20 до 38 лет, сообщила пресс-служба ведомства. Им вменяются похищение человека с применением насилия и вымогательство. Как сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета (СКР) по Свердловской области Александр Шульга, расследование уголовного дела завершено.

По версии следствия, в мае 2020 года 25-летний обвиняемый решил похитить своего 24-летнего знакомого для вымогательства у него 20 тыс. руб. которые тот якобы был ему должен. Для этого он договорился с тремя друзьями. Обвиняемые поехали на Кольцовский тракт, где ожидали приезда потерпевшего возле одной из гостиниц. Увидев проезжающий автомобиль потерпевшего, они поехали за ним, обогнали его и перегородили дорогу. После чего они подошли к автомобилю, силой достали потерпевшего из автомобиля и перевезли в помещение автосервиса, где удерживали, поочередно охраняя.

Организатор похищения требовал у потерпевшего 20 тыс. руб., угрожая вывезти его в лес, привязать к дереву и заставить копать себе могилу. Потерпевший рассказал, что в квартире его матери находятся 5 тыс. руб., которые он готов отдать, и предложил проехать туда. По данным следствия, после этого ему удалось сбежать и вызвать полицию.

Троим из обвиняемых вменяются похищение человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия и вымогательство (п. А, В, ч. 2 ст. 126 УК РФ), еще одному – организация похищения человека и вымогательство (ч. 3 ст. 33, п. А, В, З, ч. 2, ст. 126 УК РФ, ч. 1, ст. 163 УК РФ). Сейчас уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

Михаил Мананников


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