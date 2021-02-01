133 ДТП с пострадавшими произошло в Ижевске с начала года

За январь 2021 года в Удмуртии зарегистрировали 133 ДТП с пострадавшими. В них погибли 24 человека, в том числе три ребенка, еще 180 граждан получили травмы, сообщает 1 отдел УГИБДД по республике. Отметим, что в январе 2020 года в ДТП погибло восемь человек.

Так, 65 из указанных ДТП являлись столкновениями, 49 — наездами на пешеходов, 10 — съездами с дороги. При столкновениях погибли 15 человек, в том числе трое детей. Большинство таких ДТП с летальным с исходом произошли из-за несоответствия скорости движения дорожным условиям. В результате наездов погибли четыре человека, 19 — получили травмы. 22 наезда произошли в темное время суток.