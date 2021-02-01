Директор астраханской фирмы предстанет перед судом за невыплату зарплаты

Следственный отдел по Кировскому району Астрахани СУ СК завершил расследование уголовного дела в отношении директора ООО ПТБ «Оргтехстрой», обвиняемого в полной невыплате зарплаты свыше двух месяцев (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР.

По версии следствия, с февраля по июль 2020 года директор фирмы, которая осуществляет деятельность в области архитектуры, умышленно не выплачивал заработную плату своему сотруднику на общую сумму более 80 тыс. руб. При этом на расчетных счетах и в кассе организации якобы имелись необходимые средства для погашения задолженности.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

Мария Шахрай