ЕЭК по просьбе России отменила до конца 2024 года ввозные пошлины на суда для геологоразведочных работ

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) освободил иностранные суда, ввозимые на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) для проведения геологоразведочных работ, от ввозных пошлин и налогов, сообщил помощник председателя коллегии ЕЭК Ия Малкина. Она добавила, что инициатива исходила от России. Это связано с запланированными работами по геологическому изучению в пределах Южно-Обского участка недр в Арктике.
«Существующие климатические условия региона снижают период проведения геологоразведки до 90–150 суток. Это обстоятельство затрудняет поиск судовладельцев, готовых предоставлять высокотехнологичные суда на такой короткий срок. Поэтому совет комиссии принял поправки к решению совета комиссии от 20 сентября 2019 года №109, которые позволят расширить рынок краткосрочного фрахтования иностранных судов»,— сказала госпожа Малкина (цитата по «Интерфаксу»).
Так, от уплаты пошлин и налогов будут освобождены суда, которые были ввезены с 1 июля 2020 года до 31 декабря 2024 года включительно. Льготный ввоз судов для геологоразведочных работ будет возможен на срок до одного года. При этом такие суда должны находиться в собственности иностранных лиц и быть зафрахтованы лицами стран союза по договору тайм-чартера или бербоут-чартера.