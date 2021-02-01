Новые дороги в «Музыкальном» микрорайоне Краснодара обойдутся в 1 млрд рублей

Проектирование и строительство новых дорог в «Музыкальном» микрорайоне Краснодара обойдется в 1 млрд руб. Об этом глава города Евгений Первышов написал в своем Telegram-канале.

По его словам, сейчас этих денег в городском бюджете нет, однако их начнут привлекать через другие каналы финансирования. Для того, чтобы ускорить этот процесс, необходимо закрыть все вопросы с переводом земель под дороги в собственность муниципалитета, подчеркнул градоначальник. Кроме того, власти Краснодара начнут изымать под дороги прилегающих к многоквартирным домам участков.

«Ситуация в «Музыкальном» осложняется тем, что часть земли оказалась в своё время в собственности жильцов многоквартирных домов. И далеко не все из них дали согласие на передачу этой земли муниципалитету – из 55 домов лишь три многоэтажки», – сообщил Евгений Первышов.

Он также отметил, что муниципалитет уже забрал в собственность неразграниченные участки в микрорайоне. Кроме того, решены вопросы с частными собственниками: многие передали свои территории городу. Помимо этого, территорию «Музыкального» микрорайона освобождают от незаконно построенных ларьков и магазинов.

«Кроме того, уже готов проект капремонта улицы Есенина - основной артерии Музыкального. Определены участки дорог, которые надо привести в порядок в первую очередь. Сделали и утвердили проект планировки, закрепили его в Генплане», – добавил господин Первышов.

Ранее 1 февраля на еженедельном аппаратном совещании в администрации мэр Краснодара отметил, что строительство и реконструкция дорог в Музыкальном — одна из ключевых городских задач. Для реализации этого масштабного проекта необходимо задействовать 103 земельных участка.

Директор департамента муниципальной собственности и городских земель Илья Павлов в свою очередь сообщил, что сейчас 25 земельных участков в микрорайоне, которые были не разграничены, уже сформированы и предоставлены в бессрочное пользование подразделению департамента транспорта и дорожного хозяйства. По его словам, в ближайшее время к ним добавятся еще четыре участка.

Также господин Павлов сообщил, что ведется работа по шести земельным участкам, по которым нужно либо изменить назначение использования, либо расторгнуть договор аренды. Они также находятся в муниципальной собственности. Еще по 24 участкам, находившимся в частной собственности, ведется работа по изъятию.

«Восемь из них уже перешли в собственность муниципалитета, по двум подготовлено постановление об изъятии», – прокомментировал Илья Павлов.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в октябре 2020 года департамент транспорта администрации Краснодара подал заявку об изъятии для передачи в муниципальную собственность 53 земельных участков в Музыкальном микрорайоне. Передача этих земельных участков в собственность города необходима для начала строительства в районе дорог и канализации.

Алексей Белянин