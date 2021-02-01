Главный бухгалтер управления градостроительства из Самарской области подозревается во взятке

Главный бухгалтер МБУ «Управление градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства» Волжского района Самарской области стала фигурантом уголовного дела. Ей инкриминируется получение взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает СУ СК по Самарской области.

«По версии следствия, 30 декабря 2020 года подозреваемая получила часть взятки в виде денег в размере 500 тыс. руб. от общей суммы незаконного денежного вознаграждения в 800 тыс. руб. от финансового директора акционерного общества»,– говорится в сообщении.

Средства передавались за беспрепятственное перечисление денег на счет АО по итогам исполнения допсоглашения между районным управлением градостроительства и ЖКХ и АО. Речь в нем шла о работах по муниципальному контракту на капитальное строительство детского сада.

Георгий Портнов