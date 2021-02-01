Гражданский активист арестован на 5 суток за организацию несогласованного шествия

Суд арестовал пермского гражданского активиста Юрия Боброва на 5 суток за организацию несогласованного с мэрией шествия в поддержку Алексея Навального в центре Перми. Об этом сообщает пермский штаб Навального в своем telegram-канале.

Активисты вчера планировали провести шествие в центре города, однако доступ туда был блокирован полицией. По данным «ОВД-Инфо», в Перми задержаны 83 протестующих. Пермский штаб Навального заявлял о около 300 задержанных. Всего в протестной акции, по официальным данным участвовали 600 человек. Организаторы заявляли о 5 тыс. участниках.