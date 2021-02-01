В Хакасии назначен исполняющий обязанности главы минприроды региона

Исполняющим обязанности министра природных ресурсов и экологии Хакасии назначен Владимир Лебедев. Его кандидатура проходит согласование в Минприроды РФ, сообщила пресс-служба правительства республики.

Владимир Лебедев родился в июне 1986 года в селе Боград (Красноярский край). В 2008 году окончил Хакасский государственный университет имени Николая Катанова по специальности «Налоги и налогообложение», в 2012 году — «Юриспруденция».

С декабря 2016 года находился на должности председателя госкомитета по охране объектов животного мира и окружающей среды региона.

После присоединения комитета к минприроды Хакасии с марта 2020 года работал заместителем министра по охране животного мира.

Бывший руководитель министерства Сергей Арехов, возглавлявший ведомство с 2018 года, подал в отставку в октябре 2020 года. «Мои предложения, связанные с реформированием лесной отрасли региона, выполнением нацпроектов, не принимались»,— рассказал тогда министр “Ъ-Сибирь”. В апреле прошлого года глава регионального исполкома «Общероссийского народного фронта» Евгений Мамаев попросил прокуратуру оценить законность пребывания Сергея Арехова в должности министра без согласования Рослесхоза.

Екатерина Лукашевич