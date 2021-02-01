В Ростове открылось заведение финской сети фастфуда Hesburger

Рядом с микрорайоном Суворовский в ретейл-парке «Торговый проспект» начал работать первый ресторан финской сети быстрого обслуживания Hesburger. Франшизу сети приобрела группа московских инвесторов. Об этом сообщает издание «Город N».

Отмечается, что объем инвестиций в открытие составил 45 млн руб. с учетом коммуникаций. Вступительный взнос составил €15 тыс., регулярные платежи составляют 8% от выручки ресторана в месяц. Инвесторы проекта планируют окупить вложения за 5-6 лет. Площадь ресторана составляет около 200 кв. м. В ресторане есть возможность покупки из автомобиля.

Наталья Шинкарева