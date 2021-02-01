Сервис о доступности мест в детсадах появится в Удмуртии

В Удмуртии создадут единый сервис о доступности мест в детских садах. Соответствующую инициативу подготовили в госсовете региона, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

«Планируется, что в базе будет содержаться информация о детях, которые нуждаются в получении мест в детсадах, и об их родителях, об учреждениях дошкольного образования, об уполномоченных органах местного самоуправления. В системе также можно будет узнать результаты рассмотрения заявлений на предоставление мест в детских садах, требованиях к документам на зачисление и другое»,— говорится в сообщении.