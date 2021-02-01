Мэрия начинает изъятие участков для реконструкции улицы Крисанова

Администрация Перми утвердила распоряжение об изъятии земельного участка на шоссе Космонавтов, 64, площадью 2,3 тыс. кв. м. Документ подписан и. о. замглавы администрации Перми Еленой Гонцовой 28 января 2021 года. Изъятие участка связано с планами городских властей о реконструкции ул. Крисанова — распоряжение ссылается на проект планировки и межевания территории, ограниченной ул. Крисанова, Пушкина, Крылова, Данилихинской, Полевой, шоссе Космонавтов и ул. Столбовой.

Участок на шоссе Космонавтов изымается властями для соединения ул. Крисанова и ул. Карпинского от шоссе Космонавтов до ул. Пушкина, в том числе мостового перехода через реку Данилиху. На указанном участке расположено сооружение канализации, изымать этот объект в муниципальную собственность не планируется.

По данным утвержденного проекта планировки территории, участок на шоссе Космонавтов, 64, принадлежит Оксане Яшмановой и используется под торговый комплекс.

Напомним, недавно администрация Перми утвердила проекты планировки и межевания территории, ограниченной ул. Крисанова, Пушкина, Крылова, Данилихинской, Полевой, шоссе Космонавтов и ул. Столбовой. Документ разработан для масштабной реконструкции ул. Крисанова от шоссе Космонавтов до ул. Пушкина. В рамках реконструкции ул. Крисанова городские власти изымут 60 земельных участков у частных владельцев и из федеральной, региональной и муниципальной собственности, заплатив за них выкуп.