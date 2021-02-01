В 2021 году в Ростовской области введут в эксплуатацию три ВЭС

В течение 2021 года в Ростовской области будут введены ветропарки в Азовском районе (90 МВт) и Зимовниковском (120 МВт) районах, а также вторая очередь ветропарка в Каменском районе мощностью 50 МВт. Об этом сообщает пресс-служба управления информационной политики правительства региона.

Планируется, что сумма вложений инвесторов в реализацию проектов в этом году составит 20 млрд руб. «Ростовская область в прошлом году вышла на первое место по установленной мощности ветрогенерации среди регионов Российской Федерации. Были введены в эксплуатацию первые ветропарки на территории Красносулинского и Каменского районов суммарной мощностью 350 Мвт. Сегодня инвесторами продолжается работа по подбору новых площадок под строительство»,— сказал заместитель губернатора Игорь Сорокин, его слова приводятся в сообщении.

Наталья Шинкарева