Шесть человек пострадали в пожаре в жилом пятиэтажном доме в Кемерове

В понедельник в пятиэтажном жилом доме в Кемерове произошел пожар, пострадало шесть человек. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, сигнал о возгорании в многоквартирном здании по улице Мичурина поступил в службу спасения в 12:58. В 13:25 пожар был локализован, а на следующей минуте ликвидирован. К тушению от МЧС России привлекались 38 человек и 12 единиц техники.

Очаг возгорания был на площади 18 кв. м в одной из квартир на первом этаже дома. Как уточняется, 20 жильцов покинули место происшествия самостоятельно, восемь — с помощью пожарных, в том числе, шестерых вывели по лестничным пролетам и двоих с помощью автолестницы. Они находились в квартирах выше пожара. Причины инцидента пока устанавливаются.

Три человека пострадали в легкой степени, включая грудного ребенка 2020 года. Они отказались от госпитализации, сообщил пресс-секретарь областного Центра медицины катастроф Антон Дужик. А троих других пострадавших от отравления продуктами горения, в том числе, одного в тяжелом состоянии и двоих в средней степени тяжести, пришлось госпитализировать, уточнил он.

Игорь Лавренков, Кемерово