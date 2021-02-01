В Ярославле задержали 189 человек на несогласованной акции 31 января

В Ярославле во время проведения несогласованной акции в поддержку Алексея Навального 31 января 189 человек были доставлены в отделения полиции, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России по Ярославской области.

«31 января в городе Ярославле проходило несанкционированное мероприятие, в котором приняли участие 300 человек. В территориальные отделы полиции было доставлено 189 граждан»,— говорится в сообщении пресс-службы.

В УМВД не уточнили, в отношении какого числа доставленных в отделения полиции жителей Ярославля были составлены протоколы об административных правонарушения.

Ранее "Ъ-Ярославль" сообщал, что, по данным пресс-службы ярославского областного суда, в Кировском районном суде Ярославля находятся 22 дела об участии в несогласованной акции 23 января. Три дела из этого числа уже рассмотрены, в том числе, дело в отношении координатора штаба Навального в Ярославле Елены Лекиашвили, которая была подвергнута административному аресту на 10 суток.

Сегодня в Кировском районном суде ожидается рассмотрение административного дела в отношении заместителя координатора регионального штаба Навального в Ярославле Александра Смирнова, который был задержан во время несогласованной акции 31 января.

София Бастрыгина