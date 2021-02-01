Свердловский госпиталь для ветеранов оштрафовали на 100 тысяч рублей за нарушение противоэпидемических норм

Свердловский областной суд поддержал решение Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга о взыскании штрафа в размере 100 тыс. руб. со Свердловского областного госпиталя для ветеранов войн, сообщила пресс-служба областного суда. По данным суда в госпитале нарушались противоэпидемические нормы (ч. 2. ст. 6.3 КоАП РФ).

Как рассказали в пресс-службе, в июне 2020 года пациентка госпиталя подала жалобу в Роспотребнадзор. Женщина указала, что во время лечения она была вынуждена лежать в палате с пациентами с подтвержденной коронавирусной инфекцией, в то время как сама женщина COVID-19 не болела. В свою очередь ведомство организовало проверку медучреждения.

Согласно результатам проверки, в госпитале был нарушен принцип цикличности заполнения палат, не разделялись потоки пациентов с коронавирусной инфекцией и нарушались требования к вместимости палат. Помимо этого, госпиталь не проводил лабораторное исследование на коронавирус пациентов, находившихся на стационарном лечении с диагнозом пневмония неустановленной этиологии.

Позднее Верх-Исетский райсуд признал ГАУЗ СО «СОКП госпиталь для ветеранов войн» виновынм в нарушении противоэпидемических правил и назначил штраф в размере 100 тыс. руб. Представитель госпиталя обжаловал решение в Свердловском областном суде, однако инстанция не удовлетворила жалобу.

Михаил Мананников