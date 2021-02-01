СПЧ Башкирии попросил проверить уфимский отдел полиции №3

Совет по правам человека и развитию институтов гражданского общества при главе Башкирии (СПЧ) обратился к прокурору республики Владимиру Ведерникову с просьбой провести проверку уфимского отдела полиции №3 после поста юриста штаба Навального Федора Телина в Facebook. Обращение подписал председатель СПЧ Владимир Барабаш.

Господин Телин 22 января, перед митингом в поддержку Алексея Навального, был задержан и доставлен в ОП №3. Позже он сообщил, что пока его оформляли, некоторые сотрудники отдела «смотрели порно на телефоне», в камере было грязно, санузла не было, а на крики и стук в дверь полицейские не реагировали. Кроме того, по словам Федора Телина, в камере было очень холодно, но у него забрали куртку и одеяло.

СПЧ просит прокуратуру проверить указанные в посте господина Телина факты и принять необходимые меры.

Анна Соколова