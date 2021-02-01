Жителя Удмуртии осудили за уничтожение протокола очной ставки

Жителя Кизнерского района Удмуртии осудили за препятствие в расследовании уголовного дела (ч. 2 ст. 294 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Установлено, что в апреле 2020 года обвиняемый, который привлекался к уголовной ответственности за кражу, находился в здании ИВС УМВД России по Ижевску. В ходе проведения очной ставки с другим участником уголовного дела, он разорвал протокол очной ставки, чем вмешался в работу следователя.

Суд назначил мужчине наказание по совокупности преступлений в 5 лет и 3 месяца лишения свободы. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.