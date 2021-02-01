На Сергиевской птицефабрике будут перерабатывать и производить до 75 тыс. тонн мяса птицы в год

Власти Самарской области утвердили реестр объектов, в отношении которых заключат концессионные соглашения в текущем году. Список включает 38 пунктов. Документ опубликован на портале правовой информации.

В числе прочих в реестре упоминается строительство комплекса по производству и переработке мяса птицы. Его мощность составит 75 тыс. т мяса в год. Объект появится в Сергиевском районе в селах Кабановка, Калиновка и Карабаевка.

В 2018 году на предпоследнем в регионе отраслевом предприятии — Тольяттинской птицефабрике — началось конкурсное производство, предполагающее продажу имущества организации и ее ликвидацию. Кредиторы несколько раз пытались сохранить предприятие, запустив процедуру восстановления платежеспособности, но антикризисный план не удалось согласовать. В конце прошлого года владелец ООО «Красный 11» Антон Семушин заявил о намерении восстановить работу фабрики. Планы построить новое птицеводческое предприятие в области потерпели крах. Пару лет назад инвесторы свернули строительство Сергиевской птицефабрики мощностью 120 тыс. тонн мяса в год.

Георгий Портнов