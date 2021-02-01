На Кубани предпринимателя оштрафовали за картельный сговор при участии в аукционе

В Мостовском районе предпринимателя оштрафовали за картельный сговор, позволивший ему получить муниципальный контракт на сумму свыше 1,5 млн руб. без конкуренции. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

По данным ведомства, соглашение бизнесмен заключил с собственным отцом – генеральным директором коммерческой организации. Установлено, что директор компании по устной договоренности помог сыну победить в аукционе по ремонту искусственных дорожных сооружений на территории Губского сельского поселения фактически без конкурентной борьбы. Муниципальный контракт был заключен по цене, приближенной к максимальной.

Информация о выявленных нарушениях была направлена в УФАС Краснодарского края. Антимонопольная служба провела проверку и возбудила дело по ч. 2 ст. 14.32 КоАП РФ (заключение ограничивающего конкуренцию соглашения, координация экономической деятельности). В результате его рассмотрения предприниматель был оштрафован на 20 тыс. руб.

Как писал “Ъ-Кубань”, ранее бывшую замглавы администрации Щербиновского района оштрафовали за антиконкурентный сговор с главой охранной организации. По поручению чиновницы все образовательные учреждения района должны были нанимать охранников только у указанного предприятия.

Виктория Колганова