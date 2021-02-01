В Волгоградской области восстановят около 1 тыс. га водных объектов

В Волгоградской области расчистят и восстановят около 1 тыс. га водный объектов Волги до 2023 года в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги». Об этом сообщили в региональном комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.

Так, на территории региона продолжается экологическая реабилитация семи водных объектов, в результате работ будет восстановлено 0,93 тыс. га их площади. В 2021 году завершатся работы на ериках Шуляшка, Клетский, озерах Варежка, Песчаное и Два Брата. Кроме того, запланирована разработка проектной документации для расчистки ерика Щучий, Морозовка, Кочковатый и Пенев.

Также на территории Волго-Ахтубинской поймы в границах Волгоградской области запланировано 12 мероприятий. Одно из самых масштабных — строительство второй очереди водопропускных сооружений. По планам, в рамках этого этапа предстоит возвести еще 33 объекта.

Мария Шахрай