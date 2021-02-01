На Ставрополье директора фирмы подозревают в неуплате налогов на 17 млн рублей

В Ставропольском крае в отношении директора ООО РМК «Деловые отношения» возбуждено дело об уклонении от уплаты налогов (ч. 1 ст. 199 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону. По данным сайта kartoteka.ru, генеральным директором предприятия является Кристина Волошенко.

По данным следствия, с января 2017 по декабрь 2019 года подозреваемая не выплачивала НДС, представляя в налоговую службу декларации с заведомо ложными сведениями. Сумма задолженности по налогам у организации составила более 17 млн руб. «Следователь СКР принимает меры для возмещения причиненного ущерба, провел обыск и произвел выемку документов коммерческой организации»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева