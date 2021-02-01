В Хакасии режим повышенной готовности из-за COVID-19 планируют продлить на месяц

Оперштаб Хакасии до конца недели примет решение о продлении действия режима повышенной готовности из-за коронавируса еще на месяц. Решение будет принято с учетом текущей эпидемиологической обстановки и позиции Роспотребнадзора, уточняет облправительство. Ранее режим повышенной готовности в регионе был введен до 7 февраля.

Всего с начала пандемии зарегистрировано 20 447 случаев заражения. За последние сутки – 56, тяжелых больных – 60, на ИВЛ – шесть человек. Всего выздоровели – 18 892 пациентов. По данным оперштаба, прививки от коронавируса в регионе (первый компонент) поставили более 4 тыс. человек, второй компонент – 278 человек. Сейчас в медучреждениях республики в наличии находится около 1,8 тыс. доз, в середине недели ожидается поставка еще 10 тыс. доз препаратов для прививок.

Оксана Павлова