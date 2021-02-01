В магазинах Уфы изъяли и уничтожили паштеты с геномом вируса африканской чумы

В «Печеночном паштете» и «Печеночном паштете с грибами» производства ООО «Гран-мэр» (Белгородская область) сотрудники Управления ветеринарии Башкирии обнаружили геном вируса африканской чумы. Продукция реализовывалась в Уфе в сетях «Пятерочка» и «Монетка». Начальник отдела организации и контроля противоэпизоотических мероприятий Управления ветеринарии Башкирии Руслан Байкеев сообщил "Ъ-Уфа", что в минувшую пятницу партия зараженного паштета общим весом около 500 кг была снята с реализации и уничтожена.

ООО «Гран-мэр», по данным Kartoteka.ru, зарегистрировано в мае 2005 года. Уставный капитал — 21 млн руб. Единственный владелец компании — Владимир Медведев.

Олег Вахитов