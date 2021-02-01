В суде Ярославля находится 19 дел на участников несогласованной акции

В производстве Кировского районного суда города Ярославля находится 19 дел об участии в несогласованных акциях, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на информацию пресс-службы областного суда. В сообщении отмечается, что еще по трем делам ранее уже были вынесены решения,

«В настоящее время в производстве Кировского районного суда города Ярославля находится 19 дел об административных правонарушениях по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ (Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования)»,— цитирует «РИА Новости» пресс-секретаря Ярославского областного суда Ольгу Козлову.

Пресс-секретарь уточнила, что все эти дела возбуждены по итогам несогласованной акции, прошедшей в Ярославле 23 января. В частности, по одному из этих дел была арестована на 10 суток координатор штаба Навального в Ярославле Елена Лекиашвили. Еще один участник акции был приговорен к 38 часам обязательных работ.

Госпожа Козлова отметила, что материалы в отношении задержанных в ходе несогласованной акции в Ярославле 31 января в суд еще не поступали.

«Ожидается, что по одному материалы поступят сегодня, состоится заседание»,— рассказала пресс-секретарь, уточнив, что речь идет о деле в отношении заместителя руководителя штаба Навального в Ярославле Александра Смирнова.

Антон Антонов