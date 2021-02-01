Число постаматов в Екатеринбурге за год выросло на 75%

За 2020 год количество постаматов в Екатеринбурге увеличилось на 75,8%, следует из исследования геосервиса 2ГИС. Сейчас в городе расположено 422 терминала.

«По нашим данным, прирост постаматов в крупных городах России случился из-за роста точек Ozon.Box, причем и в 18-19 годах, и в течение 20-го. Также на рынок в 2020 году вышла Пятерочка со своими постаматами "5Post". И планомерно из года в год в миллионниках растет сеть "PickPoint". Значительный скачок произошел в 2020 году – некоторые крупные сети удвоили число постаматов по городам», — прокомментировали в 2ГИС.

Заместитель гендиректора по коммерции компании «СберЛогистика» Мария Зайцева отметила, что в последнее время все больше россиян предпочитают получать посылки через постаматы. По ее словам, в декабре 2020 года «СберЛогистика» совместно с агентством «Ингейт» опросила 8 тыс. жителей городов-миллионников. По результатам опроса, около 40% респондентов выбрали постаматы в качестве удобного способа для получения посылок.

«В первую очередь респонденты делали свой выбор из-за более удобного графика работы, низкой стоимости доставки и возможности бесконтактного получения заказа, что особенно актуально во время пандемии», — отметила госпожа Зайцева.

В целом по России за 2020 год количество постаматов выросло на 54% и составило более 7,6 тыс. точек. По данным 2ГИС, наибольший рост количества постаматов наблюдался в Красноярске, где количество точек выросло на 156%, Воронеже (+153%) и Волгограде (+111%).

Михаил Мананников