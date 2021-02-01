Банк Дом.РФ одобрил проектное финансирование воронежского «ЖБИ-Жилстрой» на 307 млн рублей

Воронежское ООО «ЖБИ-Жилстрой» получило кредитную линию на 307 млн руб. на строительство ЖК «Александровка» от Банка Дом.РФ. Как сообщили «Ъ-Черноземье» в финорганизации, проектное финансирование застройщик направит на возведение 191 квартиры в трех домах высотой восемь-девять этажей. Жилой комплекс должен быть сдан в эксплуатацию уже в конце 2021 года.

По данным Kartoteka.ru, ООО СЗ «ЖБИ-Жилстрой» зарегистрировано в Воронеже в 2020 году. Уставный капитал – 10 тыс. руб. Бенефициар – глава ЖБИ-2 Александр Полянских. По данным на 29 января, более 69% жилья (939 тыс. кв.м) в Воронежской области строится с использованием проектного финансирования. Всего в регионе возводятся 1,357 млн кв.м жилья.

За что систему эскроу-счетов критиковали девелоперы, развивающие застроенные территории, читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Ирина Лобанова