Музыкальное вмешательство облегчает оперативное

Ученые из Нидерландов обнаружили, что музыка во время, до и после вмешательства на сердце помогает пациентам быстрее и легче пережить послеоперационный период: они меньше нервничают и боль у них потише.

«Очень важные данные для кардиохирургов,— уверен Гарольд Фернандес, заведующий отделением сердечно-сосудистой и торакальной хирургии в Sandra Atlas Bass Heart Hospital в городе Манхассете, штат Нью-Йорк (он не принимал участия в исследовании).— Наши операции — наиболее инвазивные процедуры: требуется вскрыть грудную клетку, остановить сердце, передать его функции аппарату искусственного кровообращения, пока хирурги работают, а затем снова запустить сердце! Несомненно, перед вмешательством человек испытывает сильнейшее беспокойство, а после него нуждается в мощных обезболивающих».

Нидерландские исследователи во главе с Эллахой Какар из отделения хирургии и нейробиологии медицинского центра Университета Эразма в Роттердаме проанализировала данные из 16 работ, посвященных влиянию музыки на послеоперационный период. В исследованиях участвовали почти 1000 пациентов, и около 90% процедур включали шунтирование коронарной артерии и замену сердечного клапана. В большинстве случаев использовалась расслабляющая музыка, без мощной ритм-секции и без серьезного участия ударных. Но в остальном это была очень разнообразная музыка, в том числе ее просто доставали из списков любимых треков самого пациента. В некоторых случаях выбор музыки оставался целиком за врачом. Эффект от лечения музыкой наступает быстро, и он более выражен, когда пациенты слушают мелодии из собственного списка.

Для сравнения в работах использовались другие расслабляющие процедуры: полный отдых, дыхательные упражнения и наушники без музыки, ограждавшие человека от внешнего шума. Замеры делались по известным шкалам тревожности и боли — и музыка победила со значительным отрывом.

Исследователи подчеркивают, что музыкальная терапия действительно помогает умерить страдания больных, но не позволяет ни снизить количество опиоидных обезболивающих после операции, ни уменьшить продолжительность пребывания в больнице; не сказывается музыка и на времени, которое пациент после операции проводит на аппарате искусственной вентиляции легких. Она также не снижает артериальное давление и не меняет частоту сердечных сокращений и дыхания.

Зато музыка не дает побочных эффектов, буквально никаких, и не несет для больного никаких дополнительных рисков.

Фернандес подчеркнул, что, несмотря на слабый эффект от музыки, ее необходимо включать в стандартный набор средств помощи кардиологическим больным: музыка сделает переживания пациента менее острыми, и у него скорее пойдет процесс заживления.

Использованы материалы с сайта Drugs.com и статья «Music Intervention to Relieve Anxiety and Pain in Adults Undergoing Cardiac Surgery: A Systematic Review and Meta-analysis»; Ellaha Kakar, Ryan J. Billar, Joost van Rosmalen, Markus Klimek, Johanna J. M. Takkenberg, Johannes Jeekel; журнал Open Heart, январь 2020 г.

Виталий Логофет