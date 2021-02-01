Экс-полицейского из Ижевска осудили за продажу сведений об умерших гражданах

Бывшего участкового уполномоченного полиции из Ижевска осудили за получение взяток на 66 тыс. руб. от представителей ритуального агентства за сведения об умерших гражданах (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Первомайский райсуд назначил ему наказание в виде лишения свободы на три года условно с испытательным сроком три года, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии. Кроме того, он лишен права занимать должности в государственных учреждениях на тот же срок.

В ходе следствия было установлено, что в течение 2017-2018 года участковый неоднократно получал деньги от ритуального агентства. Взамен он предоставлял сведения об умерших гражданах и адресах произошедшего. Куда затем выезжал сотрудник организации и предлагал услуги родственникам покойных.