Врио председателя Свердловского арбитражного суда назначен Станислав Сидоркин

Временно исполняющим обязанности председателя Арбитражного суда Свердловской области назначен Станислав Сидоркин, сообщили “Ъ-Урал” в пресс-службе суда. Экс-председатель Светлана Цветкова ушла в почетную отставку сегодня, 1 февраля.

Станислав Сидоркин окончил Уральскую государственную юридическую академию, имеет первый квалификационный класс судьи. Начал карьеру в судебной системе в 1996 году. С декабря 2018 года занимал должность заместителя председателя Арбитражного суда Свердловской области.

Напомним, Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) приняла отставку Светланы Цветковой 28 октября 2020 года. Отмечалось, что решение об отставке не было связано с ухудшением взаимоотношений в коллективе Свердловского арбитражного суда, а продиктовано «личными и семейными обстоятельствами».